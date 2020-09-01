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Вівторок, 01.09.2020
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На сайті президента з'явилася петиція про звільнення Фокіна

На сайті президента з'явилася петиція про звільнення Фокіна
17:00 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Петиція про звільнення Фокіна з посади члена української делегації в ТКГ зареєстрована на сайті президента.

Петиція про відсторонення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна з посади представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі зареєстрована на сайті президента України 31 серпня і вже набрала більше 7,3 тис. Голосів з 25 тис. Необхідних для її розгляду.

"Вимагаємо звільнити з посади члена Тристоронньої контактної групи по Донбасу Вітольда Фокіна в зв'язку з відвертими антиукраїнськими заявами. У своїй заяві Фокін відзначив щодо терористичних" ДНР "і" ЛНР ", що" потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ", - йдеться в петиції авторства громадянина Смолія Андрія Валерійовича (згідно з відкритими джерелами, Смолій - український громадський діяч, політичний експерт і юрист-міжнародник).

У петиції відзначається, що фактично Фокін "повторив все російські наративи про" особливому порядку самоврядування ", про" амністію ", а головне, про особливий статус для всієї території Донецької та Луганської областей, частина з якої є контрольованою України, а це, відповідно, здача території нашої держави "

"Фокін фактично запропонував проводити вибори вже зараз, коли не забезпечені всі відповідні умови для цього, а це пряма загроза легітимації терористичних республік. Такі заяви Фокіна не відповідають інтересам України і є загрозою для безпеки і територіальної цілісності держави, тому такі люди не можуть представляти нашу країну в ТКГ Донбасом ", - переконаний автор петиції.

"Фокін фактично запропонував проводити вибори вже зараз, коли не забезпечені всі відповідні умови для цього, а це пряма загроза легітимації терористичних республік. Такі заяви Фокіна не відповідають інтересам України і є загрозою для безпеки і територіальної цілісності держави, тому такі люди не можуть представляти нашу країну в ТКГ Донбасом ", - переконаний автор петиції.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню "Країна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

"І з тієї, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори , вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ", - заявив Вітольд Фокін.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам таким, що не відповідає національним інтересам. Міністр також вважає цю заяву спекулятивною.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську. 4 серпня Кравчук заявив, що Вітольду Фокіну запропонована посада "координатора комунікацій всіх сторін" в складі ТКГ. 18 серпня Фокін офіційно увійшов до складу переговорної групи.

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Все по темі:

Аваков, Петиция, Донбас, ДНР, ЛНР, Сайт Президента, Витольд Фокин.

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Телеграф
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