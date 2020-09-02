У ВР підтримали законопроект про електронний облік трудової діяльності працівника

ВРУ прийняла за основу урядовий проект закону №3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України.

Законопроектом передбачається:

встановити п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника;

внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем з обов'язковим накладенням кваліфікованої електронного підпису;

після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під розпис;

ввести можливість автоматичного призначення пенсії із збереженням за особою права відстрочки виходу на пенсію. Якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування в трудових відносинах, розмір його пенсії буде підвищуватися на 0,5-0,75%.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 2 вересня, виявлені 2 495 нових випадків інфікування коронавірусом, що стало максимальним добовим показником з початку пандемії. 51 чоловік з числа раніше хворих COVID-19 померли, 1 015 одужали. Зараз хворіє 64 325 чоловік, що на 1 429 більше, ніж днем раніше.