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У ВР підтримали законопроект про електронний облік трудової діяльності працівника

У ВР підтримали законопроект про електронний облік трудової діяльності працівника
Оновлено 15:07 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
ВРУ прийняла за основу урядовий проект закону №3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України.

Законопроектом передбачається:

  • встановити п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника;
  • внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем з обов'язковим накладенням кваліфікованої електронного підпису;
  • після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під розпис;
  • ввести можливість автоматичного призначення пенсії із збереженням за особою права відстрочки виходу на пенсію. Якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування в трудових відносинах, розмір його пенсії буде підвищуватися на 0,5-0,75%.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 2 вересня, виявлені 2 495 нових випадків інфікування коронавірусом, що стало максимальним добовим показником з початку пандемії. 51 чоловік з числа раніше хворих COVID-19 померли, 1 015 одужали. Зараз хворіє 64 325 чоловік, що на 1 429 більше, ніж днем раніше.

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Рада, Верховна Рада, Україна.

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Телеграф
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