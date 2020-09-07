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Зеленський в річницю обміну полоненими: Україна своїх не залишає

Зеленський в річницю обміну полоненими: Україна своїх не залишає
12:15 Сьогодні Телеграф
Президент зазначив, що повернення українських громадян додому повинно відбутися без всяких "але".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного політв'язня і полоненого українця. Про це глава держави написав у Фейсбуці в пості з нагоди річниці обміну полоненими.

"Тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Адже тільки сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без всяких" але ". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень і евакуації. Так було, так є і так буде завжди. тому що Україна своїх не залишає ", - написав Зеленський.

За його словами, хоча минув рік, але він пам'ятає майже кожну мить того дня.

"Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті момент, коли довгоочікуваний літак з'явився на горизонті. А далі - посмішки, рукостискання, обійми, сльози. Дочка біжить до батька на руки. Мама цілує і обіймає сина . Треба йти до преси і щось говорити, але клубок у горлі заважає говорити ", - поділився спогадами глава держави.

Нагадаємо, рік тому, 7 вересня відбулася масштабна звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією. Україна повернула 11 політв'язнів Кремля, включаючи Олега Сенцова, а також 22 українські моряки і 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом з трьома кораблями ВМС в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками.

Крім того, українська сторона досі не отримала список осіб, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Також повідомлялося, що в кінці серпня під час засідання ТКГ сторони досягли угоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну.

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Все по темі:

Зеленский, Річниця, Полонені, Повернення додому.

Автор:

Телеграф
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