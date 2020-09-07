Загострення на Донбасі: Україна вимагає від РФ вплинути на бойовиків

Україна вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.

Україна розцінює обстріли на Донбасі з боку окупаційних військ в неділю як два окремих випадки, вимагає від Росії втрутитися в ситуацію і вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар в ОП.

"Президент ще раз підкреслює, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує всі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, при необхідності, українські військові будуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і життя українських громадян, своєчасно і рішуче реагуючи на активність супротивника ", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Тристороння контактна група в Мінську домовилася про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Після цього, протягом 41 дня штабом не зафіксовано жодної бойової втрати серед українських військових.

7 вересня окупанти відкрили вогонь по підрозділах Об'єднаних сил в районі Красногоровки з автоматичної станкового гранатомета, в результаті чого був поранений український військовий. Згодом збройні формування РФ другий раз порушили перемир'я і відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівка на Луганщині, загинув український військовослужбовець.