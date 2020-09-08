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Кіпр розслідує законність видачі "золотих паспортів" українським олігархам

Кіпр розслідує законність видачі "золотих паспортів" українським олігархам
10:40 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Влада Кіпру засумнівалася в законності видачі паспортів 34 людям.

Кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрських властей.

Громадянство Кіпру надавали "політично значущим особам", або тим, хто був звинувачений і засуджений в своїх країнах, або входив до правління компаній, на які були накладені санкції, стверджує видання.

У списку п'ятеро українських бізнесменів:

Ігор Коломойський (громадянство також дали його дружині і дочці);

Геннадій Боголюбов;

Костянтин Григоришин (на момент отримання кіпрського паспорта був громадянином Росії);

Віталій Гайдук (його дружині дали громадянство на два роки раніше);

Михайло Кіперман (член наглядової ради "Укрнафти", паспорт отримала і його дружина).

Паспорти були видані на Кіпрі в 2008-2012 роках за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни".

До 2019 року для отримання такого паспорта потрібно було інвестувати в економіку Кіпру $ 2 мільйони.

У листі йдеться, що 25% (34 випадки) в період подачі заяви ставилися до груп громадян, які або були класифіковані як особи високого ризику, або були звинувачені, укладені під варту, засуджені або входили в групи управління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи ".

У списку, крім даних, отриманих в результаті розслідування, також є примітки, які, очевидно, були зроблені урядом.

За словами Коломойського, "в 2006 році його звинуватили в серії" ворожих "захоплень в результаті застосування сили і вимаганні". Боголюбов, як сказано, звинувачується в тому, що разом з іншими "через кіпрську дочірню компанію присвоїв суму, рівну 5% ВВП України".

Григоришин, на той момент громадянин РФ, який отримав громадянство Кіпру в 2011 році, був заарештований в 2002 році за зберігання наркотиків і зброї і знаходиться в міжнародному списку осіб, яких розшукує за значне фінансове шахрайство на суму кілька мільярдів євро. У 2016 році він отримав громадянство України. У список також потрапили 24 громадянина Росії, зокрема, співвласник і президент металургійної компанії Evraz Олександр Фролов і заступники голови правління Газпромбанку Олексій Матвєєв і Олександр Муранов.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського "в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів", і в їх відмиванні в США. Порушили відповідну справу.

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Все по темі:

Кипр, Олигархи, Золоті паспорти.

Автор:

Телеграф
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