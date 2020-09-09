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У Кабміні затвердили план дій на 2020 рік: що в пріоритеті

У Кабміні затвердили план дій на 2020 рік: що в пріоритеті
16:35 Сьогодні Телеграф
У Кабміні схвалили проект розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на поточний рік. Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Це документ фундаментальний. Йдеться про 690 пунктах, кожен з яких має обґрунтування. Важливості цих дій і цих напрямків, відповідальних виконавців, терміни виконання, класифікатори виконання, очікувані результати. Тобто, це документ, яким керуватимуться міністерства у своїй щоденній діяльності ", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, документ забезпечить прогрес у виконанні програми дій уряду, яка була затвердження рішенням КМУ майже півроку тому.

Глава уряду зазначив, що згодом громадяни зможуть ознайомитися з цим планом, тому що він буде відкритий. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік прийнято з техніко-юридичними правками, пов'язаними зі вступом в силу деяких законодавчих актів і тимчасових рамок.

Раніше, міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані висловився про можливе повернення в країну колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

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