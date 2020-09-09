Запахло виборами: Чому на Романівщині поширюють плітки про Віктора Развадовського

В Житомирській області під час виборчої кампанії опоненти вдаються до провокацій і звинувачують суперників у безпідставних махінаціях.

Багато політиканів, заради того, щоб "тушкою" чи "опудалом" пролізти у владу, під час виборчої кампанії грають дуже брудно, звинувачуючи опонентів у всіх можливих гріхах. Інколи плетуть таке - що, як то кажуть, й на вуха не налазить. Це й не дивно. Адже якщо похвалитися немає чим, то треба задурити людям голову красномовними обіцянками і відвертим оббріхуванням своїх суперників. Так зараз вчиняють на Житомирщині - у нашому краї, де знову почали розкачувати тему щодо махінацій при купівлі машини швидкої допомоги на Романівщині.

Напевно всі, хто хоч раз у Мирополі викликав "швидку" ще кілька років тому пам'ятають, яка іржава "карета" приїжджала до людей.

"На цьому металобрухті було самим страшно їздити, не те, що людей возити. Іржава, з дірками - соромно згадати! Уявіть, як себе почували пацієнти, коли ми їх везли до лікарні. І одна справа, коли у людина "легка", а що говорити про тяжкі травми або породіль! І ми своїми силами намагалися хоч якось лагодити машину, бо на всі наші прохання від влади ми чули одне: коштів немає, машина в задовільному стані. Мовляв, це ваші проблеми, як хочете, так і працюйте", - з обуренням згадують колишні медпрацівники, які мали "щастя" виїжджати на виклики у цій "швидкій".

Медики наголошують, що роками стукали в усі двері, починаючи від місцевої влади. Проте єдиний, хто не залишився осторонь - тодішній народний депутат Віктор Развадовський, який опікується районом вже багато років. Він неодноразово направляв депутатські звернення і запити в різні інстанції, з проханням вирішити проблему. Проте чиновники примудрялися навіть народному обранцеві відповідати різними відписками. Так, у березні 2018 року Развадовський направив відповідне звернення у Міністерство охорони здоров'я. Там документ скерували на управління охорони здоров'я Житомирської ОДА, яка, у свою чергу, "спустила" звернення ще нижче - у Миропільську ОТГ. І вже остання відповіла, що купувати нову машину "недоцільно" (!!!), оскільки бригада екстреної медичної допомоги за 2017 рік виконала усього 4 тисячі виїздів. Можете собі уявити? Лікарі на "іржавому кориті" в день виконували понад 10 виїздів до пацієнтів, всі ми знаємо, по яких дорогах і в яких умовах, а їм чиновники говорять, що цього мало для купівлі нового авто!

У цій ситуації Развадовський виділяв особисті кошти на ремонт старої «швидкої», щоб люди не залишилися без медичної допомоги.

Однак зрештою, ситуацію вдалося переломити. Уряд, на звернення Развадовського, виділив 1,5 млн грн на купівлю автомобіля "швидкої". Наприкінці 2018 року район отримав, як "подарунок під ялинку", ці кошти, і через деякий час авто все ж придбали.

"Так цікаво збіглося, - згадує одна з працівниць сільради. - В день, коли ми вже нарешті отримали машину, а це було на початку 2019 року, то вирішили запросити Віктора Йосиповича, людину, завдяки якій це питання зрушило з "мертвої точки". Виявилося, що він знаходився неподалік - у сусідньому селі, де знайомився з ходом будівництва дитячого садочка, який, до речі, будувався, завдяки його підтримці. Він спочатку відмовлявся, говорив, що робив це тому, що його власне для цього і обрали в парламент – відстоювати інтереси громади. Але, зрештою, погодився, тож після наради він заїхав до нас. Ми досі щиро йому вдячні, бо хто зна - можливо б й досі нам би розповідала влада, що "медики недостатньо наїздили" на старій машині".

Придбання швидкої, як і годиться, було проведено за тендерними процедурами, про що місцеві чиновники відзвітували громаді.

Проте пізніше з’явилася кримінальна справа. Нібито авто було куплене по завищеній ціні і було не нове.

Головними фігурантами кримінальної справи, яка була порушена, є голова Миропільської селищної ради і ТОВ "ДУАЦ", яке виграло тендер на поставку автомобіля, оскільки запропонувало найменшу вартість - 1,61 млн грн. Слідчі ж стверджують, що ціна на автівку завищена, оскільки у відомостях вказана її вартість у розмірі трохи більше 500 тисяч гривень. Підкреслимо, що в матеріалах справи йдеться лише про осіб, які безпосередньо причетні до процедури тендерних закупівель, тобто тих, хто перераховував гроші за автівку, і хто її поставляв!

Зараз голова сільради знаходиться під домашнім арештом. А прокуратура вивчає деталі покупки.

Але політики напередодні виборів вже почали спекулювати на темі купівлі "швидкої", перевертаючи все з ніг на голову, розповідаючи, що до цієї справи може бути причетний Віктор Развадовський.

Нам вдалося поспілкуватися з одним зі слідчих, який веде справу щодо придбання авто. Він на умовах анонімності, погодився розкрити деталі справи.

"На даний момент у справі основні підозрювані, це голова Миропільської селищної ради і представники ТОВ "ДУАЦ". Інших осіб, які б були причетні до цієї справи, і могли би проходити по ній у якості підозрюваних слідством не встановлено", - зазначив співрозмовник.

На наше питання, чи можуть мати під собою основи звинувачення на адресу Віктора Развадовського щодо нібито його причетності до покупки авто слідчий категорично це заперечив: "Развадовський Віктор Йосипович не мав і не міг мати жодного стосунку до проведення тендерних процедур і розпорядження коштами, що були виділені на купівлю автомобіля. Це не передбачено законодавством".

Радвадовський, будучи народним депутатом, лише направляв відповідні запити і звернення у різні інстанції. Тобто – просив виділити кошти. Далі ж ці гроші надійшли на рахунки місцевої ради, і тендерна комісія на аукціоні обирала, з ким заключити контракт.

Але для політиканів, які рвуться до влади на місцевих виборах, це не аргумент. Якщо похвалитись нічим – вони будуть робити все, для того, щоб «потопити» опонента. Цікаво, а чи заберуть швидку у людей? Це був би верх цинізму.

Миропільчани обурюються – мало того, що на виборах 2019 року їх обдурили, коли «намалювали» перемогу в 67 окрузі кандидату від «Слуги народу», так тепер ще й поклали око на «швидку».

"Нехай ми від Житомира далеченько, але це не значить, що нам, простим людям, можна вішати на вуха всіляку дурню, - обурюється місцева жителька пані Марія. - Ми чудово знаємо, хто є хто у нашому районі. І хто тільки брудом обливає інших, і роздає чергові обіцянки напередодні виборів, а хто справді дбає про селище і район. Тому хай не сподіваються, що в них це вийде. Люди не дурні, і все бачать".