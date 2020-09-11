СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства

"Правий сектор" звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Політична партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова ПС Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у "Правому секторі" наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

"Цей російський "гібридний" кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів", - зауважив Андрій Тарасенко.

Також у ПС наголосили на співробітництві УПЦ МП з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам. Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби Безпеки України.