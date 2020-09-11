Скачать
Субота, 12.09.2020
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
"Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає
"Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає
Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)
Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)
Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"
Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства

СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
Оновлено 19:50 Пт, 11 Вересень 2020 Телеграф Фото: facebook
"Правий сектор" звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Політична партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова ПС Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у "Правому секторі" наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

"Цей російський "гібридний" кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів", - зауважив Андрій Тарасенко.

Також у ПС наголосили на співробітництві УПЦ МП з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам. Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби Безпеки України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СБУ, Правій сектор, Андрій Пальчевський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога
Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся