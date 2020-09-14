Богдана допитали після скандального інтерв'ю Гордону

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

Екс-керівник Офісу президента України Андрій Богдан на допиті в Державному бюро розслідувань (ДБР) заявив, що не має ніяких даних про вчинення українськими посадовими особами протиправних дій на користь іншої держави.

"На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - повідомляє прес-служба ГБР за підсумками допиту Богдана в Facebook.

Як повідомлялося, ГБР вручило Богдану повістку на допит 11 вересня.

У ГБР відзначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і ряду інших домовленостей, не передбачуваних законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Відео інтерв'ю в YouTube:

Нагадаємо, Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року, а 11 лютого 2020 року підписав указ про звільнення Богдана.