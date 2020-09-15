З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі за законопроект.

Народний депутат Олександр Юрченко в зв'язку з гучним корупційним скандалом залишає фракцію "Слуга народу". Про це повідомив парламентарій Олександр Качура в своєму Телеграм-каналі, посилаючись на слова голови пропрезидентської фракції Давида Арахамія.

"За словами Арахамія депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції" Слуга Народу "до вирішення ситуації з« хабаром помічника ". Але заяви ми ще не бачили ", - написав Качура.

Нагадаємо, днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", однак він не затриманий.

Посилаючись на свої джерела "Цензор.НЕТ" повідомили деталі резонансної кримінальної справи.

9 липня 2020 року свідок у справі - хтось В.Демченко, зустрівся з Фіщенко, помічником Юрченко, в ресторані "Веранда на Дніпрі". Демченко сказав, що він представник іноземної компанії, яка зайнята переробкою твердих побутових відходів. Демченко сказав, що для успішних інвестицій та споруди сміттєпереробного заводу його компанія зацікавлена у внесенні змін до законодавства України, і в отриманні "зеленого тарифу" (тобто пільгової гарантованого оплати) на продаж електроенергії для підприємств, зайнятих переробкою сміття.

Як повідомляє видання, 27 липня Фіщенко організував зустріч з Демченко з Юрченко на предмет внесення правок до законопроекту. Юрченко сказав, що готовий внести правки до законопроекту, які підготує Демченко, на певних умовах. Умови внесення цих правок Демченко повинен обговорювати з його Фіщенко.

2 серпня Фіщенко повідомив Демченко зі свого номера в месенджері про те, що він повинен передати йому $ 13 000 за внесення зазначених правок. На наступний день Демченко відповів Фіщенко, що його компанія згодна з передачею хабара і просить підтвердити факт внесення правок до законопроекту. Через кілька годин Фіщенко вислав підтвердження з апарату Верховної Ради - передані Демченко правки внесені в законопроект. Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроект № 2207-1 "Про управління відходами" від 04.06.2020.

Джерела "Цензор.Нет" повідомили, що 7 серпня Фіщенко і Демченко знову зустрілися в "Веранді на Дніпрі", і помічник нардепа отримав $ 13 000.

А 20 серпня Юрченко, Фіщенко і Демченко провели нову зустріч, на якій нібито обговорювалося питання про підтримку комітетом представлених депутатом правок. Голоси на записах обговорюють, що за підтримку комітету треба передати $ 200 000. Голос, схожий на голос Юрченко розповідає механізм голосування комітету і фракції Слуга народу за такі "комерційні" правки.

Передача $ 200 000 не відбулася - спілкування депутата Юрченко з Демченко було згорнуто з невідомої причини. Можливо, що стався витік інформації.

Екс-народний депутат України і політичний діяч Береза Борислав повідомив, що Генпрокурор Венедиктова відмовляється підписувати підозра Юрченко.

"Ой! А ось це вже бомба. Моє джерело в Генпрокуратурі підтвердив, що Генпрокурор Венедиктова дійсно відмовляється підписувати підозра народному депутату 9 скликання з фракції" Слуга народу "Олександру Юрченко, на якого НАБУ зібрало достатньо доказів і помічника якого прийняли минулого тижня при отриманні частини хабара за законопроект по побутовим відходам. Докази є, склад злочину є, а санкції немає. І це зовсім не смішно.

Причина в тому, що в ОП бояться цього на тлі падаючого рейтингу Зеленського і моносброда. Адже тоді виборці скажуть, що Зеленський привів в ВР не тільки насильника Іванісова і любителя замовити повію на засіданні ВР Яременко, а ще брехунів, дурнів, фріків та мерзотників, але і корупціонерів. Ось цього на Банковій бояться, як вогню. Тому сподіваються зам'яти цю історію. В ОП згодні, щоб все говорили про Фокіної, а не про Юрченко. А "свій" Генпрокурор повинен не дати справі хід. І тоді цей небрітиш на фото і далі буде займатися в ВР своїми справами, а скандал забудеться. Так хочуть в ОП. А вийде? ", - написав Береза на своїй сторінці в Фейсбук.

Варто зазначити, що Олександр Юрченко був обраний від "Слуги народу" по 211-му округу Києва, очолює підкомітет з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради з енергетики.