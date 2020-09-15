Степанов обговорив карантин з мерами міст: про що домовилися

Нарада тривало два з половиною години, і його головною метою було прибрати "будь-які політичні речі".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вчора провів нараду з мерами обласних центрів з приводу ситуації з коронавірусів і дотримання карантинних вимог. Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, 15 вересня.

За словами Степанова, розмова тривала дві з половиною години, і його головною метою було прибрати "будь-які політичні речі".

"Важливо, щоб заходи, які ми пропонуємо, виконувалися. Крім того, контроль покладено саме на місцеву владу. Ми домовилися по багатьох позиціях. Я готовий сам ініціювати ці зміни до постанови уряду", - запевнив міністр.

Степанов стверджує, що мери міст погодилися не проводити масові заходи, а також посилити контроль на транспорті та ринках. Також вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів.

"Ми готові це підтримувати", - пообіцяв Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 2905 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширилися.