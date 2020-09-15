Офіційно: Пальчевський - кандидат в мери Києва

"Перемога Пальчевського" на партійній конфренції висунула кандидата в мери столиці. Ним очікувано став лідер політсили Андрій Пальчевський, якого соціологи називають головним претендентом на вихід в другий тур разом з Віталієм Кличко.

Партійна конференція відбулася в звичаному бізнес-центрі, повідомляється на сайті політика.

Сам він прокоментував похід в очільники Києва так:

"Ми об'єдналися в партійну структуру і ми відберемо владу у нікчем. Ми переможемо тому, що це потрібно Україні. Кияни живуть і працюють в місті, влада якого за останні 6 років не зуміла побудувати жодного серйозного інфраструктурного об'єкта, бездіяльність і некомпетентність якої призвела до фактичного транспортного колапсу.Стан медицини гнітюче. Соціалка в глибокому піке. Екологія в загоні. І це в місті з бюджетом більше 2 млрд доларів", - обурився він.

Партійній конференції передувала зустріч в одному з Оболонських дворів, де люди закликали Пальчевскього йти в мери.

На сам кінець Пальчевський окреслив цілі для однопартійців.

"На майбутніх виборах столична організація повинна зробити все можливе і неможливе, щоб кияни отримали компетентну і гідну владу. І ці люди є в нашому середовищі", - наголосив лідер політсили.

Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть 25 жовтня 2020 року.