Паломництво до Умані: Ізраїль просить Україну пустити хасидів, Україна просить Білорусь - не пускати

Станом на ранок середи, 16 вересня, напроти пункту пропуску Нові Яриловичі, що на українсько-білоруському кордоні, зібралося близько 1000 паломників-хасидів.

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив про неприпустимість порушення кордону. Станом на ранок, на кордоні з Білоруссю перебувають близько 1000 іноземців, які не залишають спроб потрапити в Україну.

МЗС України звернувся до Білорусі з проханням не оформляти на виїзд з Білорусі осіб, в'їзд яким до України тимчасово заборонений. Про це в Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він зазначив, що всіх паломників з Ізраїлю, що застрягли на кордоні України з Білоруссю, забезпечили кошерної їжею та напоями.

Енин сказав, що зустрівся з послом Ізраїлю Джоелем Ліоном і повідомив йому, що Україна з розумінням ставиться до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску хасидів в Україну. Заступник міністра підтвердив, що по дипломатичних каналах було отримано звернення глави МВС Ізраїлю до президента Володимиру Зеленському, в якому той просить пропустити паломників.

Він ще раз підкреслив, що особи, яким, згідно з карантинному постановою українського уряду, в даний момент заборонений в'їзд, "не можуть бути пропущені на територію України". За словами Єніна, Україна попросила Білорусь не оформляти виїзд в Україну осіб, яких Україна тимчасово не може прийняти через епідемію коронавируса. Слід уточнити, що Ізраїль через зростання захворюваності COVID-19 вводить тритижневу національний локдаун, починаючи з п'ятниці, 18 вересня. Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків, але можуть виїжджати на робочі місця.

Школи і торгові центри будуть закриті, супермаркети і аптеки залишаться відкритими.

В Ізраїлі з початку епідемії зафіксовано 153 759 випадків коронавірусу - майже стільки ж, як в Україні.

26 серпня Кабмін закрив в'їзд в Україну для іноземних громадян до 28 вересня через збільшення захворюваності на коронавірус. Станом на ранок 16 вересня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19 вже перевищила 162 тис., За добу виявили 2 958 нових хворих.