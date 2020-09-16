Дружина Порошенко очолить список Євросолідарності на виборах до Київради

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко - очолила список партії "Європейська солідарність" на місцевих виборах в Київраду.

Політична сила обіцяє зробити Київ справжньою європейською столицею. Про це вона заявила на з'їзді "ЄС".

Виступаючи на з'їзді, Марина Порошенко пояснила, що йде в політику, оскільки їй не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися Київ. Окремо вона зупинилася на розвиток столичної інфраструктури.

"Саме тому наша команда в 2018 році оновили державні будівельні норми, використовуючи європейські стандарти і кращі приклади європейських столиць. І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб ці норми не залишалися на папері, а впроваджувалися в життя" , - зазначила вона.

Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть 25 жовтня 2020.