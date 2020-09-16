Експерт: Обвал Рейтингу Зеленського нижче 30%, може скоротити термін каденції політика

Політолог наголошує, що в разі збереження негативної динаміки, Зеленський може залишити свою посаду раніше обумовленої законом дати.

Згідно з останнім дослідженням суспільної думки, проведеним групою Рейтинг, рівень підтримки Володимира Зеленського склав 29%. Що нижче його показників в першому турі президентських виборів 2019 року. Тоді він набрав 30,24 %.

Коментуючи свіжу соціологію політичний експерт наголошує, що значне зниження рейтингу президента пов’язано з розчаруванням виборців та завищеними очікуваннями.

"Так звана електоральна революція, завдяки якій Зеленському багато в чому і вдалося стати президентом, ґрунтувалася на суспільному запиті на швидкі зміни. Але, на практиці, Зеленському та його команді не вдалося змінити правила гри. До того ж через об’єктивні та суб’єктивні фактори життя українців в економічному плані стало гіршим. Не слід забувати й про ряд скандалів в оточені першої особи держави. Всі ці чинники в сумі й знизили рейтинг до найнижчого особистого показника президента", - пояснив Володимир Цибулько на своїй сторінці Facebook.

"Найвищий рейтинг в історії може стати вироком для самого Зеленського та зіграти злий жарт з гарантом. Збільшення народного невдоволення прямо пропорційне невдачами, які президент та його команда просто таки притягують до себе, а головне - до України. Якщо це коло не вдасться розірвати, то, можливо, втриматися до кінця каденції не вийде. Лише за перший рік падіння більш ніж на 40%. Якщо ситуацію не змінити, то рейтинг дуже скоро стане від’ємним. А далі ніхто ніяких гарантій не дасть", - резюмує експерт.

Наостанок Володимир Цибулько розповів, як зниження рейтингу президента вплине на його політичну силу.

"Не варто забувати й те, що рейтинг "Слуги Народу" прив'язаний до особистого рейтингу президента. Черговим підтвердженням цьому стануть результати його партії на місцевих. Де, від приголомшливого успіху парламентської кампанії не залишиться і сліду", - спрогнозував він.