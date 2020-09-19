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"Представляє загрозу Україні: Кулеба відреагував на дії Лукашенко

"Представляє загрозу Україні: Кулеба відреагував на дії Лукашенко
14:10 Сьогодні Телеграф
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відповів на питання, що для України означає рішення Олександра Лукашенка прийняти допомогу РФ.

Вибір президента Білорусі Олександра Лукашенка спиратися на підтримку Росії - загроза для України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми бачимо, що президент Лукашенко зробив свій вибір, і цей вибір - підтримка Росії. Для нас це безумовно загроза, і ми готові адекватно реагувати на будь-який розвиток подій в Білорусі, але я хочу сказати дуже чітко: Україна завжди буде підтримувати білоруський народ" , - підкреслив Кулеба.

Також він уточнив, що Україна завжди буде дотримуватися такої позиції.

"Будь-яка допомога, яка потрібна народу Білорусі, ми надамо її, поділимося своїм, але ніколи не кинемо білоруський народ напризволяще", - сказав Кулеба.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже шостий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в країні розхитують ззовні, і домовився з президентом РФ Володимиром Путіним спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз". 27 серпня Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.

16 вересня Лукашенко заявив, що в країні хотіли організувати кольорову революцію. Він звинуватив у цьому США, Польщу, Литву, Чехію та України. Кожна з цих країн, вважає він, мала свою роль.

Про Україну Лукашенко сказав: "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій".

17 вересня, Лукашенко закликав Литву, Польщу і Україну "зупинити своїх божевільних політиків, а також заявив, що Білорусь, Польща та Литва можуть перетвориться" в театр військових дій ".

Він також заявив, що Білорусь закриє кордон з Литвою і Польщею і посилить кордон з Україною.

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