"Представляє загрозу Україні: Кулеба відреагував на дії Лукашенко

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відповів на питання, що для України означає рішення Олександра Лукашенка прийняти допомогу РФ.

Вибір президента Білорусі Олександра Лукашенка спиратися на підтримку Росії - загроза для України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми бачимо, що президент Лукашенко зробив свій вибір, і цей вибір - підтримка Росії. Для нас це безумовно загроза, і ми готові адекватно реагувати на будь-який розвиток подій в Білорусі, але я хочу сказати дуже чітко: Україна завжди буде підтримувати білоруський народ" , - підкреслив Кулеба.

Також він уточнив, що Україна завжди буде дотримуватися такої позиції.

"Будь-яка допомога, яка потрібна народу Білорусі, ми надамо її, поділимося своїм, але ніколи не кинемо білоруський народ напризволяще", - сказав Кулеба.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже шостий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в країні розхитують ззовні, і домовився з президентом РФ Володимиром Путіним спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз". 27 серпня Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.

16 вересня Лукашенко заявив, що в країні хотіли організувати кольорову революцію. Він звинуватив у цьому США, Польщу, Литву, Чехію та України. Кожна з цих країн, вважає він, мала свою роль.

Про Україну Лукашенко сказав: "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по іншим), всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій".

17 вересня, Лукашенко закликав Литву, Польщу і Україну "зупинити своїх божевільних політиків, а також заявив, що Білорусь, Польща та Литва можуть перетвориться" в театр військових дій ".

Він також заявив, що Білорусь закриє кордон з Литвою і Польщею і посилить кордон з Україною.