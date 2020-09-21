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Резніков пояснив ситуацію з введенням миротворців на Донбас

Резніков пояснив ситуацію з введенням миротворців на Донбас
14:27 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
За словами Рєзнікова, питання з приводу введення миротворчої місії ООН на Донбасі відклали, але повністю з порядку денного не зняли, оскільки Україні потрібна допомога.

Миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це заявив в ефірі телеканалу Прямий віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

"Питання миротворців обговорювали свого часу наші дипломати на рівні Радбезу ООН. Була присутня дискусія, яка саме буде ця місія (встановлення миру або підтримання миру), де саме будуть присутні миротворці: по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з Росією. тут була суперечка двох позицій і десь посередині, теоретично, могли зійтися, але вони це відклали ", - пояснив він.

"Але тоді генеральний секретар ООН повинен буде відправити оціночну місію, тоді він робить запит на бюджетне фінансування, а тоді вже Радбез ООН повинен підтримати це фінансування", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Резніков розповів, кого з жителів ОРДЛО після звільнення Донбасу може чекати амністія.

Як повідомлялося, 18 вересня з трибуни Верховної Ради Олексій Резніков заявив, що Україна не буде вносити зміни до Конституції про особливий статус Донбасу.

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Все по темі:

Донбас, Олексій Резніков, Миротворці ООН.

Автор:

Телеграф
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