Політолог: Ляшко зміг перетворити вибори на 208 окрузі в національну кампанію

Згідно з дослідженням до парламенту наразі потрапили б п’ять політичних сил, серед яких Радикальна партія Ляшка.

Про це повідомив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці в facebook посилаючись на опитування КМІС.

"Повернення партії Ляшка на передові і перспективні позиції можна легко пояснити. Попередні рейтинги вперто говорили нам про те, що політична сила Олега Ляшка країни втратила свого виборця. Але, щойно, сам лідер включився в кампанію по 208 округу на довиборах в парламент, як рейтинг його партії стрімко збільшився. Вкотре підтверджується правило, що ніякого рейтингу в невиборчий період не існує. Ляшко одразу скористався новою можливістю і повернув увагу виборця, а разом з нею підтримку своєї партії. Так роблять досвідченні гравці", - впевнений експерт.

Також політолог розповів, завдяки чому підтримка Ляшка збільшилася, так як на це вплинули представники команди Зеленського.

"Сьогодні, коли до влади прийшли люди далекі від професії політика, які не мають навіть елементарного досвіду у спілкуванні з людьми. Пригадайте Брагара, який пропонував бабусі продати собаку, щоб оплатити комуналку. В суспільстві знову сформувався запит на патерналізм. Людям не вистачає загальнонаціонального лідера, який би опікувався їхніми проблемами та акцентував свою увагу на соціальних питаннях. На цю роль в українській політиці Ляшко, чи не найкращий кандидат", - резюмує він.

Нагадаємо, Олег Ляшко головний претендент на перемогу на довиборах у Верховну Раду по 208 виборчому округу.