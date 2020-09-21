Скачать
Понеділок, 21.09.2020
В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю
В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю
Білл Гейтс озвучив прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавірусу
Білл Гейтс озвучив прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавірусу
Українець забив видовищний гол і став героєм матчу в Європі (Відео)
Українець забив видовищний гол і став героєм матчу в Європі (Відео)
Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007
Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007

Політолог: Ляшко зміг перетворити вибори на 208 окрузі в національну кампанію

Політолог: Ляшко зміг перетворити вибори на 208 окрузі в національну кампанію
15:47 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Згідно з дослідженням до парламенту наразі потрапили б п’ять політичних сил, серед яких Радикальна партія Ляшка.

Про це повідомив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці в facebook посилаючись на опитування КМІС.

"Повернення партії Ляшка на передові і перспективні позиції можна легко пояснити. Попередні рейтинги вперто говорили нам про те, що політична сила Олега Ляшка країни втратила свого виборця. Але, щойно, сам лідер включився в кампанію по 208 округу на довиборах в парламент, як рейтинг його партії стрімко збільшився. Вкотре підтверджується правило, що ніякого рейтингу в невиборчий період не існує. Ляшко одразу скористався новою можливістю і повернув увагу виборця, а разом з нею підтримку своєї партії. Так роблять досвідченні гравці", - впевнений експерт.

Також політолог розповів, завдяки чому підтримка Ляшка збільшилася, так як на це вплинули представники команди Зеленського.

"Сьогодні, коли до влади прийшли люди далекі від професії політика, які не мають навіть елементарного досвіду у спілкуванні з людьми. Пригадайте Брагара, який пропонував бабусі продати собаку, щоб оплатити комуналку. В суспільстві знову сформувався запит на патерналізм. Людям не вистачає загальнонаціонального лідера, який би опікувався їхніми проблемами та акцентував свою увагу на соціальних питаннях. На цю роль в українській політиці Ляшко, чи не найкращий кандидат", - резюмує він.

Нагадаємо, Олег Ляшко головний претендент на перемогу на довиборах у Верховну Раду по 208 виборчому округу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Олег Ляшко, Вибори.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Удар скорпіона по обличчю: в АПЛ футболіст вирубав суперника, промахнувшись по м'ячу (Відео)
02 Поховані тисячі років тому: в Єгипті відкопали майже тридцять стародавніх саркофагів (Фото)
03 Гравці "Динамо" перед матчем з "Гентом" здали тести на коронавірус: з'явилися результати
04 "Еммі-2020": хто отримав призові статуетки
05 Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вчителька вдарила п'ятикласницю книгою по голові: справою зайнялася поліція
Вчителька вдарила п'ятикласницю книгою по голові: справою зайнялася поліція
Маршрутка збила наречену Холодницького: перші деталі і фото з місця аварії
Маршрутка збила наречену Холодницького: перші деталі і фото з місця аварії
Прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок
Прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок
В роботі Telegram стався масштабний збій: &quot;зачепило&quot; й Україну
В роботі Telegram стався масштабний збій: "зачепило" й Україну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся