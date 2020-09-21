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"Батьківщина" оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

"Батьківщина" оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві
16:12 Сьогодні Телеграф
Вивести Київ з управлінської кризи. Таку обіцянку дав кандидат на посаду міського голови Києва Олексій Кучеренко під час конференції Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина".

Серед пріоритетних напрямків роботи він зазначає безпеку та комфорт життя в Києві, фінансовий та технічний аудит, врегулювання тарифної політики та чимало іншого, передає пресслужба.

“Батьківщина” оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

Політсила оприлюднила програму на місцевих виборах 25-го жовтня 2020 року. Зокрема, у програмі зазначена мета - зробти Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Серед пунктів документу: безпека та комфорт проживання киян, місто без заторів, безпечні та надійні будинки, наведення ладу з гарячою водою, опаленням та водовідведенням, здоров’я жителів, екологічно чисте місто без бар’єрів. 

“Батьківщина” оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

“Батьківщина” оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

“Батьківщина” оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

 

"Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі. Вона пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу. Але передусім Київ має бути комфортним саме для киян", – наголосив кандидат в мери від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, що делегати конференції 21 вересня 2020 року затвердили передвиборчі списки кандидатів від "Батьківщини" до Київської міської ради. До першої п’ятірки кандидатів по списку партії увійшли Олексій Кучеренко, голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.          

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Батькивщина, Вибори, Київ.

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Телеграф
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