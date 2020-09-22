Фокін заговорив про швидкий вихід з ТКГ і висунув владі умову

Заступник керівника делегації України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін не виключив, що незабаром припинить свою місію, якщо до нього не будуть прислухатися. Про це він заявив в інтерв'ю "UA: Українське радіо".

Фокін вважає, що в Україні не люблять людей похилого віку і він в цьому переконався, давши згоду на роботу в ТКГ. Але причиною відходу стане не той факт, що його зараз "полощуть у багнюці", а інший.

Він також заявив, що це його не зламає, але при цьому, якщо не буде підтримки від влади, він піде, хоча він і впевнений, що безліч людей будуть розчаровані, оскільки чекають і довіряють його позитивним рішенням.

Він підкреслив, що не ставить ультиматуми продовжуючи шукати компроміси, але по закінченню місяця, якщо його пропозиції ніхто не вислухає, він ймовірно покине ТКГ.

Раніше повідомлялося, що заступник представника української сторони в ТКГ Вітольд Фокін в понеділок, 21 вересня, заявив про можливість формування на окупованих територіях Донбасу міжнародного уряду на перехідний період.