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Дно українського правосуддя: підозрюваної в сепаратизмі Нелі Штепі дали шанс знову стати мером Слов'янська

Дно українського правосуддя: підозрюваної в сепаратизмі Нелі Штепі дали шанс знову стати мером Слов'янська
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Нелю Штепу, яка раніше звинувачувалася в сепаратизмі зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська. Про це повідомили користувачі мережі Фейсбук на свох сторінках.

Після вдалої реєстрації своєї партії на виборах у мери Слов'янська, Штепа поділилася даною новиною в мережі, що справило бурю обурення з боку користувачів соцмереж.

Один з обурених користувачів Фейсбуку виклав пост про це, в якому заявив, що в СБУ проблеми не бачать, у Мін'юсті теж, "хто ж ту їхню партію ПМР зареєстрував, видав свідоцтво - може хіба Малюська новий рожевий костюмчик прикупив і виставив чергові черевики не на стіл, а вже відразу на Конституцію або Акт проголошення незалежності. "

"Це крім того, що теоретично Штепа (якщо у нас такий гуманний суд, не посадив її років на 25) повинна була отримати заборону як до життєвих, так років на 10 в будь-яку політичну діяльність, на реалізацію пасивного і активного виборчого права і на заняття будь-яких державних посад, хоча б і прибиральниці в школі. " - зазначив Олексій Голобуцький.

"А так можна не сумніватися, Штепа і ПМР переможуть, РФ візьме під контроль Лисичанськ і місцеву ОТГ при повному сприянні та схвалення команди Зеленського." - додав чоловік.

Другий користувач Фейсбуку під ніком Олександр Швець також поділився своїм баченням ситуації.

"Це вже навіть не дно. Це саме що ні є днище українського правосуддя." - висловив своє обурення чоловік.

Також він додав, що Штепа голосніше за всіх "кричала" в 2014-му році "Путін, прийди!", І вона тепер стала кандидатом в мери звільненого від бойовиків Слов'янська. "Так би мовити, з кандидатів в зеки - кандидатом в мери !?" - задається питанням Швець.

Раніше повідомлялося, що російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей розповів, що президент Росії Володимир Путін мав намір тиском на східному кордоні України змусити її до входження в союз з Білоруссю.

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Неля Штепа, Словянск.

Автор:

Телеграф
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