"Слуги народу" беруть помічниками родичів: як вони це пояснюють (відео)

Народні депутати "Слуги народу" беруть родичів або знайомих помічниками, хоча президент Зеленський обіцяв позбутися кумівства.

Журналісти програми "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що щонайменше 15 нардепів з "Слуги народу" взяли собі в помічники дружин, братів та інших родичів.

Причому деякі з цих помічників працюють на постійній основі і отримують високі зарплати і премії.

Син першого помічника президента Сергія Шефіра став помічником депутата від Слуги народу Юрія Кисіля.

Рідний брат першого віце-спікера Ради Руслана Стефанчук - також народний депутат. Дружини обох братів працюють помічницями депутатів на громадських засадах.

Помічницею депутата Юрія Корявченкова стала його дружина.

Депутат Олександр Скічко оформив своїм помічником брата.

Депутат Людмила Буймистер - свого чоловіка.

Олександр Санченко зробив своїм помічником батька.

Ігор Копитін, Георгій Мазурашу, Максим Березін, Богдан Яременко призначили помічниками своїх братів.

Політики зазначають, що їхні родичі працюють на громадських засадах і є "справжніми професіоналами".

Депутат Микола Тищенко, який є кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака ситуацію прокомментіроавл так: "До кумівства? В Україні це наша національна ідея. Всі куми. Все - без винятків. Адже у нас в нашій православній слов'янській історії так прийнято, що ми всі друзі навіть не через п'ять рукостискань, а через два. Ось у мене таке відчуття, що ми з вами (з журналістом - ред.) можемо кумами бути. Ні, такого не може бути (що кумівства не буде - ред.). такого не може бути апріорі в Україні. у нас все куми ".

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі цю практику обіцяв залишити в минулому. Порошенко гостро закидав цей політичний недолік, і запевняв що за його президентства "кумівства не буде".

"Більше ніякого кумівства і кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні має стати реальністю разом з вами", - таке повідомлення з'явилося у Фейсбуці "Команди Зеленського" 25 лютого 2019 року.