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П'ятниця, 25.09.2020
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Скандально відомий нардеп Юрченко вийшов на свободу

Скандально відомий нардеп Юрченко вийшов на свободу
Оновлено 15:39 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Народний депутат вніс заставу в розмірі трьох млн гривень і вийшов з СІЗО.

Скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко залишив СІЗО після внесення застави в розмірі 3 млн гривень, який йому призначив суд.

Про це повідомила речник ВАКС Олеся Чемерис, передають "Українські новини".

За словами Чемерис, Юрченко вніс заставу в повному обсязі, після чого і залишив СІЗО.

Варто нагадати, що НАБУ викрила на хабарі помічника Юрченко Івана Фіщенко. В ході розслідування НАБУ опублікувало відеоматеріали про передачу частини хабара спільникам Юрченко. Крім того, відомо, що частина коштів призначалася самому нардепу.

Нардеп, який залишив фракцію "Слуга народу" і Фіщенко заперечують свою провину.

21 вересня Юрченко заарештували з правом внесення застави в розмірі 3 мільйонів гривень.

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Все по темі:

НАБУ, ВАКС, Слуга народу, Олександр Юрченко.

Автор:

Телеграф
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