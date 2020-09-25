Скандально відомий нардеп Юрченко вийшов на свободу

Народний депутат вніс заставу в розмірі трьох млн гривень і вийшов з СІЗО.

Скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко залишив СІЗО після внесення застави в розмірі 3 млн гривень, який йому призначив суд.

Про це повідомила речник ВАКС Олеся Чемерис, передають "Українські новини".

За словами Чемерис, Юрченко вніс заставу в повному обсязі, після чого і залишив СІЗО.

Варто нагадати, що НАБУ викрила на хабарі помічника Юрченко Івана Фіщенко. В ході розслідування НАБУ опублікувало відеоматеріали про передачу частини хабара спільникам Юрченко. Крім того, відомо, що частина коштів призначалася самому нардепу.

Нардеп, який залишив фракцію "Слуга народу" і Фіщенко заперечують свою провину.

21 вересня Юрченко заарештували з правом внесення застави в розмірі 3 мільйонів гривень.