Фокіна кинули "на амбразуру": як Зеленський рятує свій рейтинг і в чому ризики для України

Повна амністія на Донбасі, закріплення за регіоном особливого статусу і прямі переговори з бойовиками. Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін періодично озвучує пропозиції, співзвучні з позицією Кремля. Чи означає це, що Банкова готова до поступок по Донбасу? Чи існує загроза реваншу проросійських сил в Україні? Про це і не тільки "Телеграфу" розповів військовий оглядач, керівник групи "Інформаційне опір" Юрій Карін.

- Фокіна називають новим Сивохо, він раз у раз озвучує проросійські заяви, підбиваючи суспільство до думки, що "не все так однозначно", Росія там зовсім ні при чому, а у нас громадянська війна. На пару з Кравчуком Фокін перевіряє готовність українців йти на поступки перед Кремлем. При цьому Кучма, перебуваючи на посаді представника в ТКГ, подібних заяв не робив. Що змінилося в риториці Києва, і головне - навіщо Зеленському подібні персонажі?

Періодична поява персонажів типу Сивохо і Фокіна (в даному випадку обговорюємо явище, а не конкретні особистості. - Ю.К.) як напівофіційних спікерів нинішньої влади, швидше за все, обумовлено роботою на дезорієнтувати російською пропагандою електоральну аудиторію. Як на президентських і парламентських, так і на майбутніх місцевих виборах партія влади має надії на отримання голосів цих людей.

Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН, зокрема щодо розміщення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу по протидії пропаганді і дезінформації, вселяє надію, що по закінченню електоральних процесів і приходу до остаточного розуміння того, що тактика задобрювання агресора безперспективна, підходи до інформаційної роботи з цією частиною населення України будуть радикально змінені. Хоча, після півтора років ретрансляції наративів Кремля від «братніх народів» і «громадянської війни» до знеособлення агресора зробити це буде важко.

Юрій Карін

- На тлі падіння рейтингу Зеленського, наскільки ймовірним є надання особливого статусу ОРДЛО з загальної амністією, як за це ратує Фокін?

Тут, напевно, важливо чути не те, за що ратує Фокін. А що кажуть державні службовці. Особливого статусу для ОРДЛО і виборів там не буде. Принаймні, поки що.

Однак, повертаючись до рейтингів, спостерігається перехід певної частини виборців від «Слуги народу» до «ОТЗЖ», що загрожує реваншем. Прихід до влади саме російської агентури, що власне і є найкращим сценарієм для Кремля, як раз і робить можливим все те, за що і ратують відомі товариші. Природно такі рішення приведуть до серйозних протестних рухів усередині країни, але і це вписується в сценарій по поверненню України під вплив РФ. За прикладом розіграної кремлівської карти в тій же Білорусі ...

Що стосується падіння рейтингу нинішнього президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», то важливу роль в цьому зіграла і грає саме РФ. Чого тільки варта заява глави МЗС РФ, що при нинішньому главі держави Україна Росія не сподівається на світ.

- Ідея з миротворцями зовсім не нова, проте її час від часу виймають з рукава як ще один сценарій виходу з ситуації. Наскільки реально поява миротворців ООН на Донбасі і в якому форматі? (Межа або лінія розмежування). В які терміни після появи миротворців можливе проведення виборів в ОРДЛО? Чи можемо ми в результаті прийти до спільного патрулювання окупованій території?

На даному етапі російської гібридної агресії проти України говорити про введення миротворчого контингенту передчасно. По-перше, відсутні політичні домовленості і умови для введення миротворців. По-друге, окупанта повністю влаштовує стан справ на українському фронті. Вдало «розгойдується» політична ситуація всередині країни, з'явився відмінний шанс приходу до влади в Україні російської п'ятої колони. Безсумнівний плюс Кремля, завдяки якому РФ сподівається отримати від України різноманітні поступки - це шантаж української влади «перемир'ям» і маніпуляціями з процесом обміну полоненими. Дуже чутливими, особливо перед черговими виборами, темами для нинішнього господаря Банкової.

Про допустимому для нас формат миротворчої місії, коли війська ООН будуть стояти на українсько-російському кордоні і в їх складі не буде національних контингентів з країн-сателітів РФ, можна буде говорити лише після зміни такого вигідного положення справ для РФ і примусу її до світу.

- І одне питання з військової тематики. Згода Києва на відвідування ворогом в особі російського генерала позицій ЗСУ поблизу селища Шуми, ймовірно, відкрило ящик Пандори. Це неприкритий шантаж, після якого нашим військовим на передовій нібито заборонили відкривати навіть у відповідь вогонь. Як далеко це може зайти і що в цій ситуації повинні робити ВСУ, чиє завдання якраз і полягає в тому, щоб захищати українську землю від ворожої агресії?

Ящик Пандори відкрити не вийшло. Хоча при задоволенні всіх хотілок російської сторони наслідки були б для нас дуже негативними. Від деморалізації армії і до прецеденту з легалізацією кремлівських маріонеток в якості сторони переговорів, в разі підписання будь-яких документів за підсумками так званої інспекції. Плюс дискредитація СММ ОБСЄ, раніше заявляла про відсутність будь-яких порушень на позиціях ВСУ.

Про які-небудь теоретичних плюсах від демонстрації готовності йти на компроміси заради миру або отримання дзеркального доступу на позиції окупантів, де порушення фіксуються десятками, при описаних вище мінуси говорити, напевно, нерозумно. Знову ж таки, домовлятися про щось з росіянами безглуздо. Доведено домовленостями при події в Дебальцеве і Іловайську.

Раніше експерт-міжнародник Ігор Соловей розповів "Телеграфу", що стоїть за заявою Фокіна про формування міжнародного уряду в ОРДЛО.