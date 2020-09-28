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Росія здується: Україні підказали, як повернути Крим і Донбас

Росія здується: Україні підказали, як повернути Крим і Донбас
09:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Якби країни, у яких Росія окупувала території, одночасно вирішили б повернути військовим шляхом свої території, то це був би фінал московського проекту квазіреспублік.

Таку думку висловив журналіст Роман Бочкала в своєму пості в Facebook.

Він акцентував увагу на позицію Росії в азербайджансько-вірменському конфлікті і зазначив, що поки воно мляве і непереконливе. Так як сама "присутність військ РФ в Вірменії стримувало весь цей час азербайджанську армію від активних дій".

На думку журналіста, за діями в Нагірному Карабасі уважно спостерігають і Донбаські "республіки".

"Якщо РФ зараз здується, це буде сигналом для Абхазії, Осетії і Придністров'я, що коли дійде до справи," старший брат "може і не захистити. Донбаські" республіки "напевно теж уважно спостерігають" - написав журналіст.

Кром того, журналіст припустив коли б прийшов кінець московським квазіреспублікам.

"Якби Україна, Азербайджан, Молдова і Грузія вирішили синхронно повернути контроль над суверенними землями. Одномоментно. Військовим шляхом. Звичайно це з області фантастики. Але це і був би фінал московського проекту квазіреспублік. Воювати довелося б недовго", - додав Бочкала.

Роман Бочкала - український журналіст, який побував в найгарячіших точках світу. Афганістан, Сомалі, КНДР, Ліберія та інші країни третього світу, де десятиліттями йдуть громадянські війни.

Нагадаємо, 27 вересня на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони звинувачують одне одного в початку обстрілів.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".

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Все по темі:

Росія, Крим, Донбас, Нагірний Карабах, Роман Бочкола, Невизнані республіки.

Автор:

Телеграф
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