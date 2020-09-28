Росія здується: Україні підказали, як повернути Крим і Донбас

Таку думку висловив журналіст Роман Бочкала в своєму пості в Facebook.
Він акцентував увагу на позицію Росії в азербайджансько-вірменському конфлікті і зазначив, що поки воно мляве і непереконливе. Так як сама "присутність військ РФ в Вірменії стримувало весь цей час азербайджанську армію від активних дій".
На думку журналіста, за діями в Нагірному Карабасі уважно спостерігають і Донбаські "республіки".
"Якщо РФ зараз здується, це буде сигналом для Абхазії, Осетії і Придністров'я, що коли дійде до справи," старший брат "може і не захистити. Донбаські" республіки "напевно теж уважно спостерігають" - написав журналіст.
Кром того, журналіст припустив коли б прийшов кінець московським квазіреспублікам.
"Якби Україна, Азербайджан, Молдова і Грузія вирішили синхронно повернути контроль над суверенними землями. Одномоментно. Військовим шляхом. Звичайно це з області фантастики. Але це і був би фінал московського проекту квазіреспублік. Воювати довелося б недовго", - додав Бочкала.
Роман Бочкала - український журналіст, який побував в найгарячіших точках світу. Афганістан, Сомалі, КНДР, Ліберія та інші країни третього світу, де десятиліттями йдуть громадянські війни.
Нагадаємо, 27 вересня на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони звинувачують одне одного в початку обстрілів.
Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".