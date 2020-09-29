Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату

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09:10 Сьогодні Телеграф
Ситуація в Нагірному Карабасі - це не війна між Вірменією і Азербайджаном. Це війна між Туреччиною і Росією. І розв'язала її саме Туреччина, використовуючи дружній їй Азербайджан в якості тарана.

Таку думку висловив журналіст і військовий оглядач Денис Попович.

"Навіщо Туреччини це потрібно? Її президент - Реджеп Ердоган все сильніше і сильніше претендує на роль регіонального лідера, сперечаючись на цьому полі саме з Росією. Спочатку це було в Сирії, де Анкара в принципі домоглася всього, чого хотіла, а тепер ось настала черга Нагірного Карабаху.
А чому саме Нагорний Карабах? Згадаймо, що в Закавказзі - це регіон давнього протистояння між Туреччиною і Росією, де було пролито чимало крові. Нагірний Карабах - це той якір, за допомогою якого Росія зберігає свою присутність в цьому найважливішому для неї регіоні. Тому, якщо Туреччина хоче відвоювати тут панування - то їй потрібен Нагірний Карабах ", - пише журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст припустив, яку кінцеву мету переслідує Азербайджан в цій війні і як поведе себе Росія:

"Азербайджан не нападатиме на Вірменію. Його мета - саме Нагірний Карабах, а це поки ще не частина Вірменії для того, щоб Росія могла надавати відкриту військову допомогу своїм вірменським "проксі". Тому росіянам залишається направляти на допомогу вірменам вагнерівський непотріб під виглядом любителів гірських пейзажів і мінеральних вод, але офіційно вести себе досить стримано ".

Попович розповів, що відкритий конфлікт з Анкарою Москві вкрай невигідний:

"Причини лежать в тій же Сирії. Відкритий конфлікт Росії з Туреччиною дає право Анкарі перекрити чорноморські протоки в рамках конвенції Монтре. А це замикає сирійське угруповання РФ в логістичному капкані і змушує Кремль задуматися про виведення своїх військ з Сирії ".

Нагадаємо, 27 вересня на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони звинувауюють одне одного на початку обстрілів.

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Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
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