Єрмак розповів, чи призначать його кума Тищенка в ТКГ

В мережі почали ходити чутки, що новим членом української делегації в ТКГ може стати заступник фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. Ці чутки прокоментував керівник Офісу президента.

Кандидатура Миколи Тищенка на місце Вітольда Фокіна в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі не обговорювалася.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що дане рішення за главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і воно поки не актуальне.

"Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У всякому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу.

На питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав:

"Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту ... Насправді, таке питання навіть не розглядалося. Скажімо так, є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до такого роду розмов підштовхнула фотографія Миколи з Леонідом Макаровичем під час зустрічі представників ТКГ з групою народних депутатів ".