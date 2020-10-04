Зеленський спростив імміграцію для білорусів: кого це торкнеться

Глава української держави підписав указ про заходи щодо залучення ІТ-фахівців з Білорусі.

Для білоруських фахівців ІТ-сфери та інноваторів спростили імміграцію в Україну.

Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський своїм указом "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Відзначається, що документом передбачається продовження урядом терміну тимчасового перебування на території України громадян Білорусі, які займаються підприємницькою діяльністю, ІТ-фахівців, імміграція яких відповідає інтересам України, до 180 днів на рік.

Також уряд повинен запровадити пілотний проект по спрощеному оформленню посвідки на проживання для цих категорій громадян Республіки Білорусь. При цьому необхідно передбачити можливість скорочення до трьох днів термінів для отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі української території.

Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок отримання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-фахівцями. Для цього пропонується скоротити до п'яти днів термін надання такого дозволу і передбачити можливість його отримання за принципом мовчазної згоди.

Згідно з указом, процедура реєстрації білоруських ІТ-фахівців як фізосіб-підприємців - платників єдиного податку - буде вдосконалена.