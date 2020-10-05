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Кравчук заговорив про створення ради людей з Донбасу для допомоги ТКГ

Кравчук заговорив про створення ради людей з Донбасу для допомоги ТКГ
13:40 Сьогодні Телеграф
Україна в Тристоронньої контактній групі створить спеціальну раду за участю вихідців з Донецької та Луганської областей.

Головним завданням цих людей стане формування пропозицій для роботи ТКГ.

Появу такої ради анонсував глава делегації, перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, які пропрацювали багато років на Донбасі люди пропонують свою допомогу учасникам переговорів. Йдеться про тих, хто займав «дуже важливі позиції» в регіоні.

«Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей», - сказав Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

На думку глави української делегації, це повинен бути не один член ТКГ, а саме «рада людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції».

Також він розповів, хто може зайняти місце звільненого Вітольда Фокіна. Кравчук обіцяє, що при виборі нового заступника звертатиме особливу увагу не тільки на професіоналізм, а й на політичну позицію кандидата. Він уточнив, що новий член делегації не повинен поспішати з висновками і імпровізувати.

Нагадаємо, на зустрічі з нардепами Вітольд Фокін заявив про те, що не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі. Після цього українці зажадали негайно вивести його зі складу ТКГ. Не стримався навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який закликав "гнати Фокіна, як мінімум, на пенсію". 30 вересня Володимир Зеленський все-таки підписав указ про виключення Фокіна з ТКГ.

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Леонид Кравчук, Донбас, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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