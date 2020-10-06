Яка різниця? "Слуги народу" не змогли відрізнити програму путінської "Єдиної Росії" від своєї (Відео)

Народні депутати "Слуги народу" не змогли відрізнити програму путінської "Єдиної Росії" від своєї.

Народні депутати від "Слуги народу" не змогли відрізнити програму своєї партії від програми російської "Єдиної Росії", перекладеної на українську мову. Такий експеримент з політиками провели журналісти "Bihus.info".

Так, представники ЗМІ зачитували нардепам окремі пункти з російської програми "Єдиної Росії", перекладеної на українську мову, і просили відзвітувати про їх виконання.

Максим Пашковський на питання про розподіл «Якість життя» з документа єдиноросів відповів, що депутати працюють над його реалізацією.

Євген Брагар запитали про введення мораторію на прийняття законів, що збільшують навантаження на сільгоспвиробників. Він почав розповідати про важливість відкриття ринку землі, а потім перейшов на коронавірус.

Андрій Холодов наголосив на важливості "інвестиційного конвеєра" і пообіцяв поставити запитання членам Кабміну щодо того, що процес просувається "не так швидко, як би нам хотілося".

Нагадаємо, Сивохо довелося виправдовуватися через відео, записаного в сірій зоні на Донбасі.