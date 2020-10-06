Це просто готель: Зеленський назвав причину переїзду в президентську резиденцію

Президент Володимир Зеленський розповів про своє місце проживання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" сприймає як готель, а жити хоче у будинку, тому хоче побудувати або орендувати будинок.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на інтерв'ю Зеленського європейському виданню Politico Europe.

За словами Зеленського, для його родини важливо мати сімейне гніздечко.

"У мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок був проданий. Тоді я тимчасово переїхав в резиденцію. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я б це не використовував би.

Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Побудуємо будинок, або візьмемо в оренду ", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський категорично заперечував можливість переїзду і хотів перенести Адміністрацію Президента з Банкової.