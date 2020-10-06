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Вівторок, 06.10.2020
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Зеленський звільнив Абромавічуса: хто тепер керуватиме «Укроборонпромом»

Зеленський звільнив Абромавічуса: хто тепер керуватиме «Укроборонпромом»
17:00 Сьогодні Телеграф
На посаді глави держконцерну Абромавічус протримався трохи більше року.

Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавічуса з посади генерального директора Укроборонпрому, який очолював концерн з 30 серпня 2019 року. Відповідний указ з'явився на сайті президента 6 жовтня.

Також з'явився указ про призначення тимчасового керівника держконцерну. Виконувати обов'язки глави Укроборонпрому Зеленський доручив Ігорю Фоменко.

У минулому Фоменко займав керівну посаду на Луганському патронному заводі. Працював в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group. З 2019 року був заступником Абромавічуса по бронетанковій, радіолокаційній та спеціальній техніці в Укроборонпромі.

Ігор Фоменко, фото: Укроборонпром

Варто зазначити, що про можливість звільнення Абрамавічус заявляв ще в липні нинішнього року. Тоді посли країн G7 оприлюднили спільну заяву, в якому нагадали Україні, що новий керівник концерну повинен продовжувати реформування УОП.

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Все по темі:

Укроборонпром, Игорь Фоменко, Айварас Абромавичус, Володимир Зеленський.

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Телеграф
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