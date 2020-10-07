Мендель показала фото з Брюсселя і потрапила під критику в мережі

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель отримала чимало цікавих коментарів під новим знімків з Брюселя.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Брюссель для участі в 22-му саміті Україна - Європейський Союз. Це перший двосторонній саміт ЄС з Україною, який проходить в "живому" форматі з початку пандемії.

Делегацію України на саміті очолює президент Володимир Зеленський, а делегацію ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель. Разом з президентом була прес-секретар Юлія Мендель, яка оновила фотографію на своїй сторінці в Фейсбуці.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель підписала новий знімок "Скасування безвізу скасовується", зазначивши критику на рахунок можливої зупинки безвізу з Європою.

Під фотографією Юлії Мендель коментатори критикують зовнішню політику України і шкодують, що голосували за Зеленського в Європі.

Інші користувачі відзначили, що в Україні немає інформації і трансляції саміту Україна - ЄС та запитують про шопінг Юлії.