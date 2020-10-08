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Четвер, 08.10.2020
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Зеленський назвав Медведчука "циніком" і відповів з приводу російської вакцини від COVID-19

Зеленський назвав Медведчука "циніком" і відповів з приводу російської вакцини від COVID-19
14:45 Сьогодні Телеграф Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Українці за допомогою Євросоюзу отримають якісні вакцини від коронавірусу, коли ті будуть розроблені, і не будуть ризикувати з неперевіреними препаратами, які пропонує Росія.

Президент України Володимир Зеленський нарешті відреагував на зустріч лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з російським лідером Володимиром Путіним, де обговорювалася поставка вакцин від коронавірусу українцям.

Про це він висловився на своїй сторінці в Фейсбуці 7 жовтня.

За словами Зеленського, в Євросоюзі запевнили Україну в готовності допомогти отримати перевірені вакцини від COVID-19 Супутник V, як тільки вони будуть розроблені і досліджені вченими у відповідності з усіма протоколами.

А на даний момент президент закликав не дуже вірити "окремим циніків", які вже зробили вакцинацію спірними препаратами і висувають "ініціативи" напередодні виборів в Україні.

Нагадаємо, що Медведчук і його кум Путін зустрілися в Підмосков'ї кілька днів тому - серед іншого, вони обговорювали можливість поставок в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка була зареєстрована першою в світі.

Президент РФ висловив готовність надати українцям препарат, хоча вакцина "Супутник V" бурхливо критикується в науковому співтоваристві по ряду причин.

Цікаво, що лідер ОПЗЖ приїхав до Путіна напередодні місцевих виборів в Україні, як їздив перед президентськими і парламентськими виборами в 2019 році.

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Путин, Медведчук, Зеленский, ОПЗЖ, Covid-19, Супутник V.

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