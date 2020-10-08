Українській владі не потрібен зростання економіки, не потрібно відновлення Донбасу, не потрібно населення ОРДЛО - Володимир Кацман

Українській владі не потрібен зростання економіки, не потрібно відновлення Донбасу, не потрібно населення як непідконтрольних, так, схоже, і підконтрольних територій.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив журналіст і політолог Володимир Кацман.

На думку Кацмана, такий висновок можна зробити виходячи з реальних, а не декларованих дій команди президента Зеленського:

"Блокада регіону, яку ввів Порошенко і, яку успішно продовжує партія Зеленського ставить хрест на надії відновлення цілісності країни.

Відсутність світу на Донбасі провокує не тільки роз'єднаність всієї країни, а й економічні проблеми для підконтрольних і непідконтрольних територій. Від блокади регіону постраждали його вугільна і коксохімічна галузі, а інвестиції в модернізацію металургійних заводів і зовсім стали неможливі. Єдине, що тримає владу на плаву - це подачки від МВФ та інших кредиторів. Про що говорити, якщо дві третини доходної частини бюджету 2020 і 2021 рр. - це позики? Влада просто не здатна забезпечити приплив капіталу в країну - і прогодувати не тільки людей, а й саму себе.

Хибність блокади відкрито визнають і члени владної команди. Так, наприклад, голова Луганської обласної військово-цивільної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що економічна блокада "ЛНР" спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольною території.

"Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - заявив Гайдай.

А прем'єр Гройсман ще тоді заявляв, що в перший рік блокади ВВП знизився мінімум на 1%.

Однак, домагаючись похвали (і грошей!) Заходу, команда Зеленського відкрито ігнорує здоровий глузд, що ніяк не сприяє врегулюванню конфлікту і відновлення економічного співробітництва.

Це абсолютно резонно зауважує Кирило Кіквідзе в економічному блоці своєї аналітики по ТКГ.

"Ще на засіданні 26 березня 2020 р представниками Донбасу було запропоновано Україні розробити і узгодити дорожню карту по всеосяжному відновленню економічних зв'язків відповідно до Мінської угоди. Відповідні письмові пропозиції були спрямовані Донецьком і Луганськом до засідання Робочої групи з економічних питань ТКГ 7 квітня 2020 р . з тих пір Донбас незмінно піднімає це питання на кожному засіданні. А українські представники незмінно або мовчки ігнорують цю тему, або заявляють про невідповідність пропозицій Донбасу українським законодавством і "передчасність" даного питання. Ніяких своїх пропозицій по відновленню соціально-економічних зв'язків українська делегація не вносить ", - підкреслює Кіквідзе.

Те, що призначені Зеленським політичні переговорники не хочуть і не здатні забезпечити політичне врегулювання на сході, відбивається не тільки на їх рейтингах "слуг народу", але і безпосередньо на кожному жителеві країни.

Адже українець не тільки 6 років оплачує 5% військового збору при відсутності воєнного стану, а й недоотримує соціальну допомогу через постійно зростаючих витрат на "оборонку".

На це накладається ще й коронавірусний фактор, а також - в цілому неефективна, профанська політика влади, що виявляється в методичному вбивстві української промисловості. Це додаткові цвяхи в кришку труни гибелі української економіки, яку ЄС рятувати зовсім не збирається.

Заходу не потрібна сильна Україна - його турбує тільки Україна як опонент Росії. Але чиновники, зручно влаштувалися в економіко-політичному шпагаті, навряд чи усвідомлюють, що незабаром їх чекає нищівне падіння.

З іншого боку, скасування економічної блокади Донбасу могла б забезпечити зростання в 1,5-2% ВВП.

"Ми повинні скасувати і відмовитися від санкцій, до яких ми приєдналися до ЄС, щодо Росії, і відновити економічні відносини, де споживаються і реалізованим є експорт нашої продукції. Це Росія і країни СНД. Ми повинні піти по шляху детінізації нашої економіки, те, що ми пропонуємо в нашому плані радикальної зміни економічного курсу.

Тільки це може врятувати нас в сьогоднішніх умовах: при закритті підприємств, при обмеженні можливостей бізнесу ", - переконаний голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук".

"Але владі це не вигідно. Адже як заробляли на війні і крові при Порошенко, так заробляють і зараз ... На жаль!" - зазначив Кацман.