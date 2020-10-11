"Такі бандит". Мер Черкас програв справу проти Зеленського і розвеселив українців

Мер Черкас Анатолій Бондаренко програв в суді справу про захист честі і гідності проти президента України Володимира Зеленського.

"Відмовити в задоволенні позову ОСОБА_2 до Президента України ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди в повному обсязі", - сказано в постанові, оприлюдненій на сайті Печерського районного суду.

Як відомо, позов був поданий в травні, коли Зеленський назвав Бондаренко "бандитом" через відкритих кримінальних справ.

Печерський райсуд не знайшов в словах президента завідомо неправдивої інформації або надмірних оціночних суджень.

Мер все ще може подати апеляцію, проте поки не відомо, чи буде він це робити.

Позивач оцінює моральну шкоду в сумі однієї гривні і обґрунтовує її "душевними стражданнями".

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Як повідомлялося раніше, з 30 квітня міськвиконком Черкас пом'якшив карантинні обмеження.

На такий крок влада пішла після численних звернень підприємців, які через карантин виявилися на грані виживання.

Міський голова Черкас Бондаренко заявив, що в місті немає жодної загрози спалаху коронавірусу.

1 травня поліція почала кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантинних заходів.

Під час прес-конференції 20 травня Зеленський назвав Бондаренко "бандитом", який вирішив знімати каратнін в місті раніше, ніж вся країна, а його дії - популізмом.

Зеленський зазначив, що міський голова фігурант 19 кримінальних проваджень.

Мер Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.