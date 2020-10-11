"Теж грає в КВН". Кандидатка в депутати від "Слуги народу" вразила безграмотністю в Кременчузі (фото)

Кандидат у мери Кременчука від "Слуги народу" осоромилася через агітаційні листівки.

Агітаційну листівку Карини Енокян, яка йде на місцеві вибори в Кременчуці від "Слуги народу", "рознесли" через купи помилок.

Відповідне зображення опублікував паблік "Баба и кіт" в Facebook.

Користувачі мережі також вставили свої п'ять копійок з приводу правопису:

"У Трускавці правопис не вивчають"

"Ана прастая з народу. Теж іграєт в КВН"

"Жах! Це вони ще й закони писати будуть і вчити чомусь" мудрому! "

"Візьміть в команду викладача української", - пишуть коментатори.

Також вони нагадали і про конфуз з іншим кандидатом, але вже в мери Житомира

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

ЦВК підготувала короткий відео, в якому пояснюється порядок заповнення бюлетеня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як коронавірус вплине на проведення місцевих виборів.