Зеленський у новому відеозверненні оголосив всенародне опитування 25 жовтня

Напередодні місцевих виборів Президент України Володимир Зеленський закликав громадян прийти на виборчі дільниці і відповісти на 5 важливих для кожного питань.

"Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важливий? Тому що буде так, як вирішиш ти", - заявив Президент.

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку ", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок вранці в ефірі низки українських телеканалів.

Говорячи про те, які будуть запропоновані питання, він сказав: "Про це пізніше".

Він зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм" як народовладдя на законодавчому рівні.

На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці будуть вибирати своїх представників в обласні, районні, міські, селищні та сільські ради.