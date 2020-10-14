Вила, жінки і голий торс: Ляшко знявся в грандіозному проекті

Подробиці лідер Радикальної партії тримає поки в секреті. Але навіть з двохвилинного відео-анонсу зрозуміло: це буде щось незвичайне, креативне в дусі Ляшка.
На відео - короткі замальовки з сільського життя. Політик, стоячи з голим торсом на ганку, солодко потягується, грайливо поглядаючи на жінок:
"Я бачу цих дівчат! Я чумію! Хочеться не потягуватися, а підтягуватися".
Жінки, в свої чергу, захоплюються його подкаченний тілом.
"Олег Ляшко свою фігуру показав. Шикарно виглядає!", - зітхають за кадром.
Ляшко набирає воду з колодязя, показує легендарні вила і відкриває їх історію.
"Той чоловік, який мені їх подарував, на жаль, вже помер", - зізнається вже без посмішки політик.
Загалом, навіть таких невеликих деталей досить, щоб зрозуміти: ми знаємо далеко не про всі таланти Олега Ляшка. Йому ще є, чим нас дивувати.