Арахамія заговорив про скорочення армії: йому нагадали, що таке вже було

Ідею політика оцінили не всі.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловився про скорочення української армії.

Заява прозвучала в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами політика, в даний час стоїть питання або про скорочення чисельності армії, або про збільшення бюджету на її утримання.

«Ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології», - сказав Арахамія.

Він вважає, що зменшення бюджету «проїдання» дозволити направляти зекономлені гроші на зростання боєздатності армії.

Відзначимо, що слова Арахамія викликали неоднозначну реакцію в суспільстві.

Координатор проекту «Стоп терор» Семен Кабакан нагадав, що екс-президент Віктор Янукович також скорочував армію.

Блогер Руслан Благой вважає, що піднімати таку тему на 6 рік війни недоречно і вважає це ознакою «усвідомленої або неусвідомленої роботи на Кремль».

«Буде цікаво, якщо армія виступить за скорочення пана Давида», «Куди ж ще скорочувати?», «У нас що, немає інших структур, в яких можна скоротити бюджет проїдання?», - також пишуть в мережі.

Хоча знайшлися і ті, хто побачив у словах Арахамія раціональне зерно.

«Говорить він кострубато, але певна логіка є - таку чисельність армії ми не можемо переоснащувати і модернізувати. А кількість солдатів давно вже не грає вирішальну роль », - зазначив один з користувачів Facebook.