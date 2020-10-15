Вільна економічна зона на Донбасі: Зеленський озвучив друге питання свого «референдуму»

Перше питання буде стосуватися довічного терміну для корупціонерів.

Вранці в четвер, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський назвав друге питання, яке поставлять виборцям під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.

В опублікованому на сторінці в Facebook відео Зеленський запитує, чи підтримують українці створення вільної економічної зони на Донбасі.

Цікаво, що раніше з пропозицією створити вільну економічну зону на Донбасі виступив головний парламентер української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук.

Нагадаємо, на виборчих дільницях українцям доведеться відповісти на п'ять питань. Перший буде стосуватися введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.