Торгівля зброєю та "червона ганчірка" для Путіна: що залишилося за кадром візиту Зеленського до Ердогану

Турецький вояж президента України не став чимось проривним. Сторони підписали низку документів, зробили ряд заяв. Обмінялися запевненнями в стилі «мир, дружба, жвачка». І все ж ряд цікавих моментів залишилися за лаштунками, про що й розповіли «Телеграфу» експерти.

«Візит Зеленського в Туреччину я б не сприймала як якийсь прорив у відносинах або історична подія. Треба розуміти, що будь-які візити - це так би мовити «вишенька на торті», видима частина набагато більш складного і тривалого процесу вибудовування відносин, переговорів за закритими дверима, - зазначає кандидат політичних наук, заступник директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Євгена Габер. - Але, безумовно, це і важливий привід для України з'явитися в інформаційному полі Туреччини, нагадати і нашим партнерам в Анкарі, і нашим північним сусідам, що Крим - це Україна, а на сході країни триває російська агресія ».

Євгенія Габер нагадує, що Туреччина - стратегічний партнер Києва, друга за чисельністю збройних сил країна-член НАТО (після США - Авт.), Чия підтримка є для нас вкрай важливою і в питаннях деокупацію Криму, і стримування російської військової присутності в регіоні.

«Зараз найбільш активно двосторонні відносини розвиваються саме в сфері військово-технічного співробітництва та оборонної промисловості, - підкреслює фахівець. - Ми закуповуємо у Туреччині бойові безпілотники нового покоління, в свою чергу поставляючи для них двигуни українського виробництва. На різних стадіях переговорів ще з десяток спільних проектів, в тому числі за захищеними системам зв'язку та будівництва національного корвета. Це - стратегічно важливі напрямки, так би мовити довгострокова прив'язка Туреччини до українського оборонпрому, і «правильний сигнал» зовні ».

Варто відзначити, що в недавно опублікованій Стратегії національної безпеки України Туреччина визначено як стратегічного партнера поряд з Польщею, Литвою, Грузією і Азербайджаном. Безумовно, це не може не викликати стурбованості в Москві, яка і так знаходиться по різні боки барикад з Анкарою в Сирії, Лівії, Криму, а тепер ще й в Нагірному Карабасі, зазначає Євгенія Габер.

«Але навряд чи будь-якої з цих криз, так само як і зближення з Україною, здатне заморозити розвиток відносин Анкари з Москвою, - вважає експерт. - Ердоган - дуже прагматичний політик, і тому буде розвивати відносини з тими країнами і партнерами, які здатні забезпечити реалізацію турецьких національних інтересів. Завдання України - показати партнерам в Анкарі ті напрямки і проекти, які будуть цим інтересам відповідати і при цьому дозволять нам так само прагматично вирішувати наші власні проблеми ».

На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Замикули, візит Зеленського в Туреччину продемонстрував високий рівень розуміння між Києвом і Анкарою.

«Так, він не завершився якимось проривом у двосторонніх відносинах. Але його ніхто і не очікував, - каже Микола Замикула. - Україна і Туреччина роки послідовно вибудовують формат взаємодії, заснований на врахуванні інтересів один одного і поглибленні взаємовигідного співробітництва з кількох стратегічних напрямах ».

Експерт зазначає, що в спільній заяві, оприлюдненій за результатами розмови Зеленського з Ердоганом, в черговий раз підтверджується підтримка суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з боку Анкари. Крім того, Туреччина привітала співробітництво в рамках Кримської платформи, зусилля по деокупацію АР Крим та Севастополя і відновлення контролю над ОРДЛО. Правда, як це робити практично - поки не ясно.

Втім, сам факт того, що Туреччина підтримує Крим як частину України, вже - що «червона ганчірка» для Кремля. Так само як висловлена Ердоганом підтримка прагнення України вступити в НАТО і ЄС.

«З огляду на роль Туреччини на міжнародній арені (і особливо - в межах Чорноморського регіону), це дуже важливий момент з точки зору посилення українських позицій на дипломатичному фронті протидії російській агресії», - підкреслює Микола Замикула.

Тема військового партнерства між Україною і Туреччиною також була однією з ключовою в рамках візиту.

«Поглиблення партнерства на даному напрямку відповідає інтересам як Києва, так і Анкари. Це допомагає державам посилити оборонний потенціал в умовах подальшої ескалації міжнародного простору. Реалізація серії перспективних проектів в даному напрямку (сторони мають намір спільно будувати бойові кораблі, БПЛА та все видів турбінних двигунів - Авт.) Демонструє наявність реальної стратегічність в двосторонніх відносинах », - резюмує експерт.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що за лаштунками переговорів могли залишитися закупівлі озброєння.

«Такі речі не афішуються, - пояснює він. - Вони у відкритому доступі називаються «військово-технічне співробітництво». А насправді буде закуповуватися озброєння - причому взаємовигідно ».

Олег Жданов відзначає, що вже є значні зрушення по турецьким розвідувально-ударних безпілотників Bayraktar. Зокрема, туди будуть встановлювати українські двигуни. А можуть почати установку і інших важливих систем українського виробництва

«З 2016-му, коли Порошенко їздив до Туреччини з офіційним візитом, Ердоган запропонував робити совісно бойовий літак. У них є планер, але немає двигуна. А у нас є «Мотор Січ», де ці двигуни можна зробити. Можна припустити, що ця тема піднімалася і під час переговорів із Зеленським. В такому випадку, через пару років ми зможемо побачити спільний україно-турецький літак бойового призначення », - каже Олег Жданов.

«Як стратегічний партнер - це дуже потужний союзник. Крім другою за чисельністю армії в НАТО Туреччина являюется провідною країною в Близькосхідному регіоні, на Південному Кавказі. Мати такого союзника - це мати фору в переговорному процесі щодо повернення Криму », - упевнений військовий експерт.

«Телеграф» раніше повідомляв, що турецькі ударні безпілотники Bayraktar добре себе показали в боях за Нагірний Карабах. За їх допомогою Азербайджан ювелірно знищував позиції вірменських військ і важливі об'єкти інфраструктури. Міноборони України випробовували ці безпілотники ще на початку року.

Автор: Андрій Пітонов