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Тримай сексизм у себе в штанях - жінки виступили проти Пальчевського

Тримай сексизм у себе в штанях - жінки виступили проти Пальчевського
21:51 Нд, 18 Жовтень 2020 Телеграф Фото: vesti.ua
Представники "Перемоги Пальчевського" напали на киянок, які пікетували офіс партії.

Активістки виступили проти сексизму з боку кандидата на пост мера Києва. Учасниці акції заявили, що натрапили на ряд нетолерантних висловлювань Андрія Пальчевського на адресу жінок, які систематично звучать в його інтерв'ю.

Про це повідомляє Vesti.ua

"Ми обговорювали негідну сексистське поведінку Андрія Пальчевського в жіночій групі в соцмережі, де йдеться про політиків. І зрозуміли, що треба діяти", - розповіла активістка Катерина.

"Пальчевський постійно видає себе за мачо," переможця ", але поливає брудом всіх дівчат. Ми вирішили відкрито заявити, що людина з такими вузьколобими" домостроевскими "поглядами на світ не має морального права зайняти крісло мера. І варто попередити киян не голосувати за сексист ", - додали інші учасники акції.

 

Протестувальники принесли із собою плакати з написами: "Кинув дружину - кине Київ", "Андрюша, тримай свій сексизм у себе в штанях" і іншими.

Пікет тривав всього кілька хвилин. Як тільки активістки озвучили свої тези, з офісу партії вийшло близько 15 осіб, як жінок, так і чоловіків, які почали всіляко перешкоджати проведенню заходу. Представники Пальчевського загороджували телекамери, заважали роботі журналістів, штовхали активісток, виривали мегафон з рук, а плакати в результаті порвали. При цьому нападники кричали, що нібито "акція кимось проплачена". В результаті пікет довелося припинити.

 

"Ми в черговий раз побачили ставлення Пальчевського до жінок. Якщо зараз, ще не ставши мером, він заохочує розгони мітингів, то нескладно уявити, як він буде себе вести, якщо прийде до влади", - сказала одна з учасниць акції.

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Київ, Андрій Пальчевський.

Автор:

Телеграф
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