"Не заздри, л * х": Дубинський публічно нагрубив журналістові, але отримав у відповідь

Народний депутат Олександр Дубинський позбувся автомобіля

Машину представника "Слуги народу" забрав евакуатор, свідком чого став журналіст "Бігус.Інфо" Максим Опанасенко.

"Хтось припаркувався як Рагулі. Хто б це міг бути. Олександр Дубинський, не знаєте чиє?", - глузливо запитав журналіст, опублікував фото дорогого BMW.

"Машина моя. Штраф сплачено. Чи не заздри, л * х", - різко відповів нардеп. Але на цьому перепалка не закінчилася.

"Я не заздрю людям, які не можуть запам'ятати елементарних правил. Мені їх шкода. Л * хі", - відповів Опанасенко.

Раніше журналіст Денис Бігус опублікував розслідування про нібито причетність Дубинського до створення сюжетів для формування негативної медіа-картинки про євромайдан в 2013-2014 роках. Сам нині нардеп назвав все фейком і пригрозив судом.

Олександр Дубинський - колишній журналіст "1 + 1" через що його пов'язують з Ігорем Коломойським. Член парламентської фракції "Слуга народу", на виборах 25 жовтня Дубинський очолює список президентської партії до Київської облради. Раніше у мами Дубинського знайшли цілий автопарк елітних автомобілів, на що нардеп відповів уже знамениту фразу: "Мама любить швидкість".