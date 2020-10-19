Катастрофа літака МАУ: Іран готовий виплатити компенсації родичам загиблих

В Ірані погодилися взяти на себе відповідальність за збитий літак МАУ.

Сьогодні, 19 жовтня заступник голови МЗС України Євген Єнін під час зустрічі в Тегерані з головою МЗС Ірану Мохаммад Джавадом Заріфі, обговорив питання збитого боїнгу PS752 в січні 2020 року.

Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ.

Іранська сторона прийняла рішення, взяти на себе всю відповідальність за збиті українського літака. Також Іран готовий забезпечити однакову компенсацію родичам жертв незалежно від їх громадянства.

Енин закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів ресследованія катастрофи.

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