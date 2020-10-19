Відсидівши за вбивство екс-нардеп Лозінський йде на місцеві вибори

Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцького ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.
Про це поінформували в ВВС News Україна.
Попередньо, Віктор Лозинський йде на вибори як самовисуванець.
Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Балицький заявляв в поліцію про погрози з боку Лозинського. Він стверджував, що у нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.
На даний момент сам Лозинський називає себе директором агропідприємства і заявив, що домігся справедливості і зняв всі судимості.
Всього на пост глави ОТГ балотуються шість кандидатів.
Хто такий Віктор Лозінський?
У 2007 році Лозинський був аграрним бізнесменом в Кіровоградській області, обирався депутатом парламенту від БЮТ.
16 червня 2009 поблизу смт Голованівськ сталося вбивство, коли після інциденту компанії в складі Віктора Лозинського, прокурора і начальника міліції району та єгеря загинув житель села Валерій Олійник.
Сам Лозинський наполягав, що це була самооборона.
Це сталося незадовго до президентських виборів і тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.
Верховна Рада зняла з Лозинського недоторканність і позбавила мандата, після цього він зник, і його оголосили в розшук.
Віктора Лозінського затримано у березні 2010 року. Його звинуватили в умисному вбивстві. За версією слідства, жителя села вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.
У квітні 2011 року Лозінського засудили на 15 років ув'язнення. Він повинен був вийти на свободу у 2025 році, винним себе не визнав.
Крім Лозинського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелиця (4 роки в'язниці).
У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.
У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю звинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило термін ув'язнення до 10 років.
Після чотирьох років за гратами в червні 2014 го Сергій Лозинський вийшов на свободу "за станом здоров'я".
У справу втрутився керівник уряду і генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозинського до в'язниці.
Уже 2016 Лозінському перерахували термін ув'язнення за "законом Савченко", згідно з яким день в СІЗО вважається за два, і він вийшов на свободу.
У травні 2019 Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозинського. А в вересні це рішення, як наполягає Лозинський, підтвердив Верховний Суд.