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Відсидівши за вбивство екс-нардеп Лозінський йде на місцеві вибори

Відсидівши за вбивство екс-нардеп Лозінський йде на місцеві вибори
Оновлено 22:23 Пн, 19 Жовтень 2020 Телеграф Фото: YOUTUBE/ИГОРЬ РУДИЧ
Екс депутата парламенту Віктора Лозинського, засуджували до 15 років ув'язнення за умисне вбивство, зараз він балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч з місцем вбивства.

Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцького ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.

Про це поінформували в ВВС News Україна.

Попередньо, Віктор Лозинський йде на вибори як самовисуванець.

Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Балицький заявляв в поліцію про погрози з боку Лозинського. Він стверджував, що у нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

На даний момент сам Лозинський називає себе директором агропідприємства і заявив, що домігся справедливості і зняв всі судимості.

Всього на пост глави ОТГ балотуються шість кандидатів.

Хто такий Віктор Лозінський?

У 2007 році Лозинський був аграрним бізнесменом в Кіровоградській області, обирався депутатом парламенту від БЮТ.

16 червня 2009 поблизу смт Голованівськ сталося вбивство, коли після інциденту компанії в складі Віктора Лозинського, прокурора і начальника міліції району та єгеря загинув житель села Валерій Олійник.

Сам Лозинський наполягав, що це була самооборона.

Це сталося незадовго до президентських виборів і тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з Лозинського недоторканність і позбавила мандата, після цього він зник, і його оголосили в розшук.

Віктора Лозінського затримано у березні 2010 року. Його звинуватили в умисному вбивстві. За версією слідства, жителя села вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили на 15 років ув'язнення. Він повинен був вийти на свободу у 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозинського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелиця (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю звинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило термін ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за гратами в червні 2014 го Сергій Лозинський вийшов на свободу "за станом здоров'я".

У справу втрутився керівник уряду і генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозинського до в'язниці.

Уже 2016 Лозінському перерахували термін ув'язнення за "законом Савченко", згідно з яким день в СІЗО вважається за два, і він вийшов на свободу.

У травні 2019 Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозинського. А в вересні це рішення, як наполягає Лозинський, підтвердив Верховний Суд.

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Виктор Лозинский.

Автор:

Телеграф
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