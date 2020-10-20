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Вівторок, 20.10.2020
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Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія

Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія
12:43 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Глава української держави поділився думками щодо відновлення території Донбасу та амністії для жителів цієї території.

Українці, які стали жертвами окупації, неодмінно отримають амністію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході свого виступу перед народними депутатами України.

"Страшне слово" амністія ". Чи не про всіх і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз по суті самі знаходяться в заручниках окупації. Вони чекають чіткий сигнал. Не варто боятися - гідне майбутнє тільки з Україною", - заявив він.

Далі президент заговорив про впровадження на Донбасі Спеціальної економічної зони.

"Уже сьогодні на вільних територіях Донетчини і Луганщини ми будуємо новий Донбас. Сучасний, безпечний, багатий. Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Потрібна стратегія розвитку Донецької та Луганської областей, що буде включати податкові та митні преференції, страховку військових і політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею (ВЕЗ - ред.) вже почалася", - заявив він.

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Все по темі:

Зеленский, Амнистия, Донбас, ОРДЛО, ВЕЗ.

Автор:

Телеграф
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