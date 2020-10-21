У Зеленського під приводом коронавірусу пропонують усікти місцеві вибори в Україні

За п'ять днів до місцевих виборів в українському парламенті зареєстрований документ, який унеможливить проведення другого туру.

Депутат від партії "Слуга народу" Тетяна Грищенко зареєструвала у ВР України проект постанови, який пропонує скасувати повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад, а також сільського, селищного, міського голови. Про це повідомляє видання Страна.ua.

В єдиному пункті документа пропонується підкоригувати постанову від 15 липня поточного року № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", доповнивши його однією фразою.

"Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців в 10 000), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID -19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2", - так повинен звучати новий пункт, уточнюється в проекті документа.

У пояснювальній записці говориться, що основна мета авторів проекту постанови №4234 вжити додаткових заходів для попередження коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

На цьому тижні представники пропрезидентської партії несподівано масово вирушили на Донбас, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями. І все це в умовах не просто ситуації з коронавірусом по всій Україні - хвороби, від якої українців хочуть захистити скасуванням другого туру виборів.