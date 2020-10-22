Росія переселила в Крим півмільйона своїх громадян: чи допоможе новий план Зеленського повернути півострів

Президент Володимир Зеленський під час послання в стінах Верховної Ради заявив про створення Кримської платформи, яка за підтримки міжнародних партнерів повинна допомогти Україні повернути півострів.

Готовність взяти участь, за словами глави держави, підтвердили вже Туреччина, Канада, Великобританія і Євросоюз. Наскільки перспективним є цей формат, а також як змінилося населення півострова, з огляду на масове переселення, яке влаштувала Росія після анексії Криму, розбирався "Телеграф".

Лідер кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу (з 1991 по 2013 роки), народний депутат III-IX скликань Верховної Ради України Мустафа Джемілєв вважає повідомлення, що надходять про Кримську платформі, обнадійливими.

«Під час недавнього візиту президента до Брюсселя ЄС підтримав створення" Кримської платформи ", - зазначає Мустафа Джемілєв. - А під час візиту Зеленського в Туреччину ініціативу позитивно сприйняв і турецький лідер Ердоган. Він заявив про готовність Туреччини цілком приєднатися до Платформи, допомагати з деокупацію Криму. Наскільки активно і ефективно все це буде - поки що сказати важко. Наскільки відомо, відповідний саміт запланований на лютий 2021 року. Але те, що тема Криму буде обговорюватися в багатьох країнах - позитивний момент. Сподіваємося, що будуть і результати ».

Мустафа Джемілєв згоден з думкою, що подібна платформа без участі РФ не дуже продуктивна.

«Але ефект може бути в наступному: наприклад, на саміті візьмуть певні рішення, а РФ не буде їх виконувати. І тоді можна говорити про додаткові санкції, що сприятиме наближенню деокупацію », - пояснює нардеп.

Говорячи про демографічні зміни на півострові і в Севастополі, Мустафа Джемілєв нагадав минулорічний звіт генсека ООН Антоніу Гутерріша. У ньому значилося, що за 5 років РФ переселила в Крим і Севастополь близько 200 тисяч своїх громадян.

«Але цифри ці можна сміливо множити на три або чотири. За нашими оцінками, на окуповані півострів і Севастополь росіяни завезли від півмільйона до мільйона чоловік, - підкреслює Мустафа Джемілєв. - Офіційно, зрозуміло, про це не говорять. Одночасно окупанти змушують покинути півострів корінних жителів - в тому числі кримських татар. Втім, виселяють звідти і колаборантів, які зрадили Україну ».

Мустафа Джемілєв нагадує, що проведення будь-яких референдумів про зміну кордонів на окремо взятій території - незаконно. Це можливо лише шляхом всеукраїнського референдуму. Так що якщо навіть росіяни спробують знову щось в цьому роді влаштувати в Криму, намагаючись узаконити окупацію на міжнародному рівні, це не буде мати юридичних наслідків.

Нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко вважає, що ті сотні тисяч колонізаторів, які завезла Росія на півострів, не є населенням Криму.

«З точки зору українського законодавства, все це - громадяни РФ, незаконно в'їхали на територію нашого півострова. При визволенні Криму вони повинні будуть організовано і в короткий термін, встановлені нашою владою, покинути Крим. Інакше будуть депортовані як нелегальні мігранти. Така світова практика », - підкреслює Андрій Сенченко.

За його словами, мова може йти приблизно про 700 тисяч «прибульців», беручи до уваги російських туристів, які плюндрують Крим, ускладнюючи і без того важку ситуацію з водопостачанням.

«Крім, власне,« колонізаторів », які думають, що приїхали назавжди (мова приблизно про 500 тисяч громадян РФ), можемо говорити приблизно про 100 тисяч контингенту військових баз - разом з членами сімей. Плюс - чималий загін будівельників, які на мегакорупційних проектах відмивають в Криму гроші росбюджета. Ще одна складова - чиновники, які періодично приїжджаю пограбувати Крим, - перераховує Андрій Сенченко. - При цьому Росія всіляко намагається вичавлювати з Криму українських громадян, волею долі опинилися в окупації ».

Політик вітає створення Кримської платформи.

«Після п'ятирічної каденції Порошенко, коли влада нічого не робили для звільнення Криму, почалися хоч якісь зусилля, - підкреслює він. - Я б відзначив заслугу Меджлісу в цілому і Мустафи Джемілєва зокрема. Вони не давали забувати про Крим. Те, що нова влада почала займатися цим, - важливо. Є можливість підтягувати міжнародних партнерів, піднімати завдання звільнення Криму на інший рівень ».

Але цих зусиль явно недостатньо, упевнений Андрій Сенченко. На його думку, паралельно необхідно активізувати роботу з гарантами по Будапештському меморандуму.

«Влада від імені українського народу і держави повинні чітко сформулювати - чого саме ми хочемо від гарантів. Зрозуміло, що не звільняти силою Крим і Донбас. Але потрібно вимагати (саме вимагати, тому що ми - кредитор в Будапештському меморандумі) доведення санкцій проти держави-агресора до рівня, достатнього для примусу Путіна до світу і повернення всіх наших територій: і Донбасу, і Криму », - підкреслює Андрій Сенченко.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко впевнений, що слід вітати будь-яку ініціативу, яка підтримує тему Криму як в національній інформаційній порядку денному, так і міжнародної.

«За шість років після анексії півострова проблематика Криму дійсно пішла на другий план на тлі подій на сході України. Наша країна вибрала шлях т.зв. «Найменшого опору», сконцентрувавшись на Мінському переговорному процесі. У свою чергу, Крим, за словами ряду українських чиновників, - це гра в довгу на десятки років », - зазначає експерт.

Але ж цю партію в шахи потрібно пройти, а не кинути на самому початку, підкреслює Ігор Чаленко.

«А Україна поступається в пропагандистській роботі, тому дуже часто зустрічаються випадки помилкового зарахування півострова до РФ в західних виданнях, включаючи зразкове ВВС. І це лише вершина айсберга, - вважає політолог. - Ми не повинні відступати від позиції, що Крим - це Україна і півострів повинен бути повернутий під український контроль ».

За словами експерта, потрібно усвідомлювати, що "Кримська платформа" в першу чергу - це консультативний формат.

«Не дивлячись на це, ми отримаємо можливість на високому рівні, в тому числі з РФ, підняти реальні проблеми кримчан, відійшовши від відкритої дипломатичної конфронтації, - каже Ігор Чаленко. - Важливе уточнення - якщо РФ погодиться взяти участь. У той же час, наскільки наша держава сьогодні здатне довести до логічного реалізації даний формат? На прикладі незадовільного успіху в Нормандські форматі, який за крок від заморозки, у мене виникають сумніви".

Раніше в коментарі "Телеграфу" голова правління БО "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Юрій Смілянський відзначав, що з боку керівництва РФ неодноразово звучали заяви, ніби питання Криму (з точки зору Кремля) закритий. Тим часом, водні проблеми на півострові, за словами експертів, можна вирішити тільки за допомогою води з Дніпра. При цьому, навіть початок переговорного процесу по воді - це початок переговорного процесу по Криму, зазначає Юрій Смілянський.

Автор: Андрій Пітонов