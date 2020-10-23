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П'ятниця, 23.10.2020
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Зеленський наїхав на самого себе і насмішив користувачів мережі (відео)

Зеленський наїхав на самого себе і насмішив користувачів мережі (відео)
Оновлено 10:40 Сьогодні Телеграф Главред
Володимир Зеленський відразу прогнозував італійський шлях розвитку епідемії коронавірусу в Україні, а потім передумав.

У мережі продовжують обговорювати свіже інтерв'ю Володимира Зеленського чотирьом українським телеканалам. Журналіст Богдан Амосов зловив президента на невідповідність його висловлювання про ситуацію з коронавірусів в Україні.

Як видно на відео, Зеленський сам собі суперечить.

"Нещодавно я дивився, і хтось із політиків сказав:" У нас буде як в Італії ". Це поверхнева людина", - заявив він в інтерв'ю "Осінь 2020".

А при більш ранньому спілкуванні з журналістами президент виявляється тим самим поверхневим людиною, який очікує в Україні італійський сценарій.

"Якщо не витримають наші медики, у нас буде те, що в Італії. Все це знають".

"Людина-оркестр" і "людина-поверхня" - такі епітети по відношенню до Зеленському є в коментарях до відео.

Володимир Зеленський в інтерв'ю також заявив, що українська медицина може витримати близько 15 тисяч нових інфікованих на добу. На даний момент цей показник в половину менше.

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Все по темі:

Интервью, Володимир Зеленський, Відео, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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